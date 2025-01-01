Richterin Barbara Salesch
Folge 2245: Mutterschutz
45 Min.Ab 12
Lukas soll seine Freundin Linda an Drogen gebracht haben. Hat ihre Mutter den Drogendealer deshalb getötet? Kurz nachdem Ute ihre Tochter an ihrem 18. Geburtstag völlig zugedröhnt aus der Disco holt, wird Lukas tot aufgefunden - erstochen mit einem abgebrochenen Flaschenhals. Linda kann sich an nichts mehr erinnern, glaubt aber, dass ihre Mutter ihre große Liebe umgebracht hat.
