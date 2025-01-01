Richterin Barbara Salesch
Folge 2253: 747 Tage
45 Min.Ab 12
Als Hannah spurlos verschwindet, fällt der Verdacht sofort auf ihren Mann Jürgen. Der hat herausgefunden, dass seine angebliche Tochter Vanessa ein Kuckuckskind ist. Während die Polizei die Ermittlungen nach ein paar Monaten einstellt, sind sich Nachbarn und Freunde einig: Jürgen hat Hannah umgebracht! Als zwei Jahre später ihre Leiche gefunden wird, geht der Spießroutenlauf für Jürgen erst richtig los ...
