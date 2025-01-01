Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

747 Tage

SAT.1Staffel 13Folge 2253
747 Tage

747 TageJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2253: 747 Tage

45 Min.Ab 12

Als Hannah spurlos verschwindet, fällt der Verdacht sofort auf ihren Mann Jürgen. Der hat herausgefunden, dass seine angebliche Tochter Vanessa ein Kuckuckskind ist. Während die Polizei die Ermittlungen nach ein paar Monaten einstellt, sind sich Nachbarn und Freunde einig: Jürgen hat Hannah umgebracht! Als zwei Jahre später ihre Leiche gefunden wird, geht der Spießroutenlauf für Jürgen erst richtig los ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen