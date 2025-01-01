Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Erziehungsmaßnahmen

SAT.1Staffel 13Folge 2259
Erziehungsmaßnahmen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2259: Erziehungsmaßnahmen

45 Min.Ab 12

Kita-Leiter Jan Brüne wurde niedergeschlagen, ans Klettergerüst gefesselt und mit vollen Windeln überschüttet. Verdächtigt wird die junge Mutter Esther. Schon lange suchen sie und ihr Partner Lorenz nach einem Kita-Platz für ihr Kind, doch bisher hatten sie nur Pech. Auch ihre Bewerbung bei der Kita "Rumpelstilzchen" wird plötzlich abgelehnt. Hat Esther aus Rache gehandelt?

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen