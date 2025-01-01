Richterin Barbara Salesch
Folge 2265: Unterkante Oberlippe
45 Min.Ab 12
Beging die alleinerziehende Vivien aus Verzweiflung einen Banküberfall und schoss auf den Filialleiter? Dieser hatte ihr ein dringend erhofftes Darlehen verwehrt. Vivien wollte ihrer Tochter mit dem Geld eine Klassenfahrt finanzieren. Sie beteuert ihre Unschuld und behauptet, der Filialleiter wollte ihr das Darlehen gegen Sex anbieten. Ist das nur eine hilflose Ausrede, um einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen?
