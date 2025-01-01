Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Unterkante Oberlippe

SAT.1Staffel 13Folge 2265
Unterkante Oberlippe

Richterin Barbara Salesch

Folge 2265: Unterkante Oberlippe

45 Min.Ab 12

Beging die alleinerziehende Vivien aus Verzweiflung einen Banküberfall und schoss auf den Filialleiter? Dieser hatte ihr ein dringend erhofftes Darlehen verwehrt. Vivien wollte ihrer Tochter mit dem Geld eine Klassenfahrt finanzieren. Sie beteuert ihre Unschuld und behauptet, der Filialleiter wollte ihr das Darlehen gegen Sex anbieten. Ist das nur eine hilflose Ausrede, um einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen?

