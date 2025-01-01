Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Nebenkläger

SAT.1Staffel 13Folge 2272
Der Nebenkläger

Der NebenklägerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2272: Der Nebenkläger

45 Min.Ab 12

Schon lange hat Robert König eine komplette Wohnanlage fest im Griff! Wer dort wohnt, der zahlt - und wenn das nicht freiwillig geschieht, dann mit Gewalt. Nachweisen konnte die Polizei dem Banden-Boss bisher nichts. Doch jetzt ist Robert selbst zum Opfer geworden. Angeblich hat seine Nachbarin versucht, ihren Peiniger zu ermorden. Die Alleinerziehende soll aus Rache - und vor allem aus Angst um ihre Tochter - zur Waffe gegriffen haben.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen