Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2304
Folge 2304: Eifersucht

44 Min.Ab 12

Wegen seiner extremen Eifersucht beschließt die 18-jährige Cora, ihren Freund Sharif zu verlassen. Wollte Sharif diese Entscheidung nicht akzeptieren und hat Cora deshalb erwürgt? Oder hatte Cora dunkle Geheimnisse, von denen nicht einmal ihre Eltern etwas ahnen konnten?

SAT.1
