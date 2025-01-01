Richterin Barbara Salesch
Folge 2311: Wo ist Waldi?
44 Min.Ab 12
Lange genug musste Bettina Trommler ertragen, dass ihr Ehemann Heiko den gemeinsamen Hund besser behandelt als sie. Jetzt hat sie nach 16 Jahren Ehe einen Schlussstrich gezogen und ist samt Tochter und Dackel zu ihrem neuen Lover, Heikos bestem Freund Ralf, gezogen. Ein Schock für den Familienvater! Nicht nur Frau und Tochter sind weg, sondern auch die geliebte Hündin. Hat er Bettina beim Gassigehen in eine Baugrube gestoßen, um den Dackel zu klauen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
