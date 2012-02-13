Richterin Barbara Salesch
Folge 10: Folge 10
44 Min.Folge vom 13.02.2012Ab 12
Die neunjährige Kimberly ist ein hoffnungsvolles Ballerina-Talent. Doch der Traum einer erfolgreichen Karriere droht zu zerbrechen: In den viel zu großen und zu hohen Schuhen ihrer Tante stürzt das Kind in der Küche zu Boden und bricht sich mehrfach den Knöchel. Wer hat Schuld an dem Unfall? Die flippige Tante, weil sie das Kind alleine in der Küche ließ? Oder hat sich der Unfall doch ganz anders abgespielt?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1