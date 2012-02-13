Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Folge 10

SAT.1Staffel 14Folge 10vom 13.02.2012
Folge 10

Folge 10Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 10: Folge 10

44 Min.Folge vom 13.02.2012Ab 12

Die neunjährige Kimberly ist ein hoffnungsvolles Ballerina-Talent. Doch der Traum einer erfolgreichen Karriere droht zu zerbrechen: In den viel zu großen und zu hohen Schuhen ihrer Tante stürzt das Kind in der Küche zu Boden und bricht sich mehrfach den Knöchel. Wer hat Schuld an dem Unfall? Die flippige Tante, weil sie das Kind alleine in der Küche ließ? Oder hat sich der Unfall doch ganz anders abgespielt?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen