Richterin Barbara Salesch
Folge 122: Sado-Maso-Orgien
44 Min.Ab 12
1. Fall: Drohgedichte und anonyme Anrufe machen der Schauspielerin Diane das Leben zur Hölle. Ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse! 2. Fall: Plaudert die Ärztin Vivien Brandt Geheimnisse über Sado-Maso-Orgien ihrer Patienten aus, um eine neue Wohnung zu erkämpfen?
