Richterin Barbara Salesch
Folge 136: Eifersuchtsdrama
43 Min.Ab 12
1. Fall: Das Gesicht von Marina Beugel wird mit einem Messer verstümmelt. War es ein Racheakt der jungen Geliebten ihres verstorbenen Mannes? 2. Fall: Hasso Drabert ist angeklagt, einen Bekannten in einer Kneipe mit einem Bierglas taub geschlagen zu haben. Ein Eifersuchtsdrama oder ein Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1