Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Leichenhand im Kochtopf

SAT.1Staffel 2Folge 137
Die Leichenhand im Kochtopf

Die Leichenhand im KochtopfJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 137: Die Leichenhand im Kochtopf

42 Min.Ab 12

1. Fall: Der Appetit ist der Studentin Nicole Richter gründlich vergangen. Statt der Spaghetti schwimmt die Hand einer Leiche in ihrem Kochtopf. Die Tat eines Wahnsinnigen? 2. Fall: Christoph will sein Erbe von der Bank abholen, guckt aber in die Röhre. Wer hat sich das Geld seiner toten Oma unter den Nagel gerissen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen