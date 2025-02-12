Richterin Barbara Salesch
Folge 137: Die Leichenhand im Kochtopf
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Appetit ist der Studentin Nicole Richter gründlich vergangen. Statt der Spaghetti schwimmt die Hand einer Leiche in ihrem Kochtopf. Die Tat eines Wahnsinnigen? 2. Fall: Christoph will sein Erbe von der Bank abholen, guckt aber in die Röhre. Wer hat sich das Geld seiner toten Oma unter den Nagel gerissen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1