Richterin Barbara Salesch
Folge 143: Entzauberter Magier
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der alkoholkranke Heinz Unger kämpft um die Pflegschaft für seinen Sohn Sven. Doch das Jugendamt versuchte das zu verhindern. Entführte daraufhin der Vater seinen eigenen Sohn? 2. Fall: Eine zauberhafte Nacht verbrachte Muriel Werner mit dem Magier Armin. Doch am nächsten Tag ist der Zauber vorbei. Hat er sie nur für seine Machenschaften missbraucht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1