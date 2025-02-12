Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 143
43 Min.Ab 12

1. Fall: Der alkoholkranke Heinz Unger kämpft um die Pflegschaft für seinen Sohn Sven. Doch das Jugendamt versuchte das zu verhindern. Entführte daraufhin der Vater seinen eigenen Sohn? 2. Fall: Eine zauberhafte Nacht verbrachte Muriel Werner mit dem Magier Armin. Doch am nächsten Tag ist der Zauber vorbei. Hat er sie nur für seine Machenschaften missbraucht?

