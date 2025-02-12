Richterin Barbara Salesch
Folge 147: Im Zeichen des Zorro
43 Min.Ab 12
1. Fall: Vorsicht! Zorro reitet wieder. Sein erstes Opfer - Marie Grossmann. Sie wird brutal von ihm vergewaltigt! Wie einem Stück Vieh ritzt er ihr danach ein Z auf den Arm. 2. Fall: Erst durch einen tragischen Unfall erfährt Michael Sand, dass er nicht der leibliche Vater seiner geliebten Tochter ist. Wer ist der Vater von Christinas Kind?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1