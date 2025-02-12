Richterin Barbara Salesch
Folge 149: Strip-Poker mit Folgen
43 Min.Ab 12
1. Fall: Anne Steegmann gibt ihrem Schüler Justus Nachhilfe in Sachen Sex. Das behauptet der Lehrer Christoph Bartels, der sie in flagranti erwischt. Oder hat er das alles nur erfunden? 2. Fall: Strip-Poker mit Folgen. Nackt stürzt die Studentin Ines Scherer nach einer Party die Treppe hinunter. Ist Gastgeber Max schuld an Ines schweren Verletzungen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1