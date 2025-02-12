Richterin Barbara Salesch
Folge 152: Todesrennen
43 Min.Ab 12
Fall 1: Ein toter Ehemann und ein kleines Kind im Koma. Ist diese Tragödie das Ergebnis eines halsbrecherischen Autorennens? / Fall 2: Schwach auf der Brust. Rüdiger kämpft im Bodybuilding Studio um sein Leben. Eine 80 kg schwere Hantel liegt auf seinem Brustkorb, und er droht daran zu ersticken. Sein Trainer sieht untätig zu!
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
