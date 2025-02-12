Richterin Barbara Salesch
Folge 155: Kein flotter Dreier
43 Min.Ab 12
1. Fall: Als das Ehepaar Horstmann in ihr Hotelzimmer kommt, erwischen sie zwei Fremde beim Liebesspiel in ihrem Bett. Haben sie sich unerlaubten Zutritt verschafft oder wurden sie vielleicht eingeladen? 2. Fall: Es sollte ein flotter Dreier mit Ute und Sina werden. Doch statt sexueller Freuden erlebte Oliver eine Tortur, die er seinen Lebtag lang nicht vergessen wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1