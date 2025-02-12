Richterin Barbara Salesch
Folge 156: Ehefrau im Kaufrausch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Model Tatjana behauptet, Fußballstar Stefan Schmitz habe das gemeinsame Baby getötet. Doch der Promi sagt, er kenne Tatjana überhaupt nicht. 2. Fall: Carolin bestellt massenweise Artikel aus dem Versandhaus. Eines Tages platzt Arno der Kragen. Treibt Carolins Kaufsucht die Familie in den Ruin?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1