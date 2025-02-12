Richterin Barbara Salesch
Folge 158: Sexskandal in Adelskreisen!
43 Min.Ab 12
1. Fall: Sexskandal in Adelskreisen! Die Hausangestellte soll den jungen Adelsspross zum Sex gezwungen haben. Aber ist der kleine Graf so unschuldig wie er tut? 2. Fall: Pflegeschüler Vincent wird beobachtet, wie er gefährliche Dopingmittel stiehlt. Brauchte er sie für Forschungszwecke oder wollte er sie Gewinn bringend verkaufen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1