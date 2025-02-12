Schäferstündchen wider WillenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 171: Schäferstündchen wider Willen
43 Min.Ab 12
Fall 1: Sex am Arbeitsplatz. Wurde Tobias Ressinghaus wirklich von seiner Chefin zum Sex gezwungen oder verbirgt sich hinter dieser Anschuldigung nur ein gerissener Karriereschachzug? / Fall 2: Die Verkäuferin Clara sammelt über 50.000 Mark für eine Erdbebenopferhilfe, die es nicht gibt. Ist sie eine Betrügerin oder wurde sie selbst Opfer einer Täuschung?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1