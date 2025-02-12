Richterin Barbara Salesch
Folge 175: Pendel der Lust
43 Min.Ab 12
Fall 1: Nackt und gefesselt findet Alex seine Freundin Sandra im Bett des Hypnotiseurs "Juan". Wurde sie durch Hypnose zur willenlosen Sexsklavin gemacht? / Fall 2: Wenn aus Schwesternliebe Hass wird. Nach dem Tod der Mutter verschwindet der wertvolle Erbschmuck. Lotte Makler behauptet: "Meine Schwester ist eine gemeine Diebin."
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1