Richterin Barbara Salesch
Folge 179: Die nackte Wahrheit
43 Min.Ab 12
Fall 1: Als Felix Hirschberger seine Frau halbnackt mit einem anderen Pärchen überrascht, rastet er aus. Hat er die drei wirklich beim Sex erwischt? / Fall 2: Die letzte Vorstellung. Der Zirkuswagen des Zauberers Fabio brannte lichterloh. Wollte der Feuerjongleur Adrian den Kontrahenten aus den Weg räumen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
