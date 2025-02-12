Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Vaters ganzer Stolz

SAT.1Staffel 2Folge 190
Vaters ganzer Stolz

Vaters ganzer StolzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 190: Vaters ganzer Stolz

43 Min.Ab 12

Fall 1: Die Kinder von Gerhard Simmering gehen auf den Strich und klauen - doch den allein erziehenden Vater scheint dies nicht im Geringsten zu stören. / Fall 2: Stewardess in Nöten. Die junge Stewardess Elke Bach kann sich gegen die Belästigungen eines aufdringlichen Fluggastes kaum noch wehren. Über den Wolken kommt es fast zur Katastrophe!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen