Richterin Barbara Salesch
Folge 194: Ein Mal zu viel
43 Min.Ab 12
Fall 1: Ein Mal zu viel. Frank Pesch fackelt nicht lange, wenn es um seinen Sexualtrieb geht. Hat er nach einer Zechtour mit Saufkumpanen seine eigene Ehefrau vergewaltigt? / Fall 2: Der Todesstoß. Mit blutigem Messer in der Hand steht Bernd vor der Leiche seines Freundes. Hat er Kai in blinder Wut niedergestochen oder war es wirklich nur ein Unfall?
