Richterin Barbara Salesch
Folge 198: Geplatzte Träume
43 Min.Ab 12
Fall 1: Der Fotograf Jost versprach Sandra eine Karriere als Model. Doch außer einem Fototermin in einem Hinterhof, der sie 7.000 Mark kostete, blieb es beim Traum. Ist sie einem Betrüger aufgesessen? / Fall 2: Primaballerina. Bei der Generalprobe stürzt Primaballerina Melanie schwer. Warum hat sie ihr Tanzpartner nicht rechtzeitig aufgefangen? War es ein Racheakt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1