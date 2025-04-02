Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leidensweg eines Babys

SAT.1Staffel 3Folge 231
Folge 231: Leidensweg eines Babys

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der kleine Roland erleidet durch einen Erstickungsanfall einen schweren Hirnschaden. Seine Mutter Verena Leitner wird verdächtigt, ihren Sohn misshandelt zu haben ... 2. Fall: Lutz schlägt einen Arbeitskollegen seiner Freundin nieder, als dieser ihr an die Schulter fasst. War es wirklich eine Sexattacke oder ist Isabels Freund krankhaft eifersüchtig?

