Richterin Barbara Salesch
Folge 232: Freie Liebe im Freibad
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Wellengang soll besonders heftig gewesen sein, als es zwischen Claudia und Peter zu heißen Wasserspielen kam! Martha Klump ist schockiert, schließlich hat ihr kleiner Sohn beim Liebesspiel zugesehen ... 2. Fall: Als Holger mit seinem Cabriolet einer Frau auf der Straße ausweicht, überfährt er dabei eine Mutter mit ihrem Kind. Warum konnte er nicht rechtzeitig bremsen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1