Bedrohliche Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 235
Folge 235: Bedrohliche Liebe

43 Min.Ab 12

1. Fall: Aus anfänglicher Sympathie wird für Nicole schnell eine bedrohliche Liebe. Als ihr fanatischer Verehrer Timo heimlich in ihre Wohnung eindringt, hat sie Todesangst ... 2. Fall: Als Katja durch die Dünen geht, entdeckt sie Elke und Ruben, die gerade Sex miteinander haben. Warum schlägt sie wie von Sinnen auf Ruben ein?

SAT.1
