Richterin Barbara Salesch
Folge 247: Das Wunder von Diddenborn
43 Min.Ab 12
1. Fall: Es war das Wunder von Diddenborn, doch Bauer Uwe bereitete der Heilquelle ein jähes Ende: Zuerst köpft er die Marienstatue und dann schlägt er den Besitzer der Quelle nieder. 2. Fall: Lena erhält Drohbriefe, dann steht ihr Auto in Flammen. Die Mutter ihres Freundes gibt den Hass auf Lena unverblümt zu. Doch ist sie wirklich eine Brandstifterin?
