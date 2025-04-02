Richterin Barbara Salesch
Folge 256: Friedhofsparty
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein schauriges Spektakel veranstaltet Familie Lenz nachts auf dem Friedhof: Um der Tante für immer "Adieu" zu sagen, muss sie erstmal ausgegraben werden... 2. Fall: Am Pranger. Für Marc Wollner endete ein lustiges Klassentreffen allein auf dem Marktplatz. Er hing mit heruntergezogener Hose nachts stundenlang an einem mittelalterlichen Pranger.
