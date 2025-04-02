Richterin Barbara Salesch
Folge 266: Heiße Höschen
43 Min.Ab 12
1. Fall: Robert Schmidt erhält immer wieder gebrauchte Slips mit der Post! Jetzt platzt ihm der Kragen, und Postbote Ernst Köhler fliegt die Treppe runter. 2. Fall: Die Wohngemeinschaft. Björn und Jens wünschen sich schon lange ein Kind. Haben sie die vierjährige Annabelle-Joy aus Mitleid mit ihrer Mutter zu sich genommen oder ist dabei Geld geflossen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1