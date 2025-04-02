Richterin Barbara Salesch
Folge 273: Der Keuschheitsgürtel
43 Min.Ab 12
1. Fall: Als Michael erfährt, dass seine Frau Carla fremd geht, macht er kurzen Prozess: Er legt ihr einen Keuschheitsgürtel an und verlässt sie mitsamt dem Schlüssel! 2. Fall: In der Firma von Wolfgang Rademacher herrscht Chaos. Wurde seine Mitarbeiterin Marion auf dem Betriebsfest von ihrem Kollegen Florian brutal vergewaltigt?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
