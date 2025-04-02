Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 275
43 Min.Ab 12

Fall 1: Halbnackt und ans Bett gefesselt findet Carla Schubert zu Hause ihren Sohn. Wurde er wirklich das Opfer eines skrupellosen Zeitungsverkäufers? Fall 2: Quatsch mich nicht an. Tobias Bacher platzte der Kragen, als er angebettelt wurde. Hat er den Obdachlosen Ingo Freitag zusammengeschlagen, nur weil er mal eine Mark wollte?

SAT.1
