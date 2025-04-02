Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Halloween

SAT.1Staffel 3Folge 278
Halloween

HalloweenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 278: Halloween

43 Min.Ab 12

Fall 1: Die Halloweenparty endet für Anna mit einem Schock! Ein Geist versucht, sie zu vergewaltigen. Ihre Freundin Katja glaubt, den Täter erkannt zu haben. Fall 2: Der Lockvogel. Ein heißer Flirt mit Christa endet für Rolf schmerzhaft. Denn Christas Mann Lutz prügelt Rolf krankenhausreif!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen