Richterin Barbara Salesch
Folge 278: Halloween
43 Min.Ab 12
Fall 1: Die Halloweenparty endet für Anna mit einem Schock! Ein Geist versucht, sie zu vergewaltigen. Ihre Freundin Katja glaubt, den Täter erkannt zu haben. Fall 2: Der Lockvogel. Ein heißer Flirt mit Christa endet für Rolf schmerzhaft. Denn Christas Mann Lutz prügelt Rolf krankenhausreif!
