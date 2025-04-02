Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Ufo-Jäger

SAT.1Staffel 3Folge 280
Der Ufo-Jäger

Der Ufo-JägerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 280: Der Ufo-Jäger

43 Min.Ab 12

1. Fall: Als Außerirdischer maskiert soll Alex den UFO-Freak Marius schwer verletzt haben. Doch der selbst ernannte UFO-Guru ist sich sicher, dass ihn ein echter Alien angegriffen hat. 2. Fall: Das Steuergeheimnis. Aus Rache und verletztem Stolz soll Paul Dankert seinen Ex-Chef Günther Maibach um 100.000 Mark erpresst haben. War das wirklich die Tat des verzweifelten Ex-Mitarbeiters?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen