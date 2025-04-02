Richterin Barbara Salesch
Folge 280: Der Ufo-Jäger
43 Min.Ab 12
1. Fall: Als Außerirdischer maskiert soll Alex den UFO-Freak Marius schwer verletzt haben. Doch der selbst ernannte UFO-Guru ist sich sicher, dass ihn ein echter Alien angegriffen hat. 2. Fall: Das Steuergeheimnis. Aus Rache und verletztem Stolz soll Paul Dankert seinen Ex-Chef Günther Maibach um 100.000 Mark erpresst haben. War das wirklich die Tat des verzweifelten Ex-Mitarbeiters?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1