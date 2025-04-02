Richterin Barbara Salesch
Folge 284: Der Lottogewinn
43 Min.Ab 12
1. Fall: Erika Jakob macht beim Lotto einen Millionengewinn. Doch ihr Mann behauptet, ihm stehe der Gewinn zu. 2. Fall: Tod durch Alkohol lautet die Diagnose, als der 17-jährige Carsten leblos im Hotelzimmer von Fritz Mehler aufgefunden wird. Hat der den jungen Mann aus Gleichgültigkeit sterben lassen?
