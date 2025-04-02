Richterin Barbara Salesch
Folge 285: Waffenrausch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der 16-jährige Schüler Christian Maler schoss sich sein linkes Auge aus, als er seine neue Gaspistole ausprobieren wollte. Hat der Waffenhändler Norbert Herzig die Pistole an den Minderjährigen verkauft? 2. Fall: Der einzige Sohn. Mit einem Schlag auf den Kopf hat Harald seine Mutter niedergestreckt, behauptet Augenzeugin Doris. Aber warum versichert Haralds Mutter, sie sei von einem Einbrecher überfallen worden?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1