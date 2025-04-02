Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 286
Folge 286: Intensiv-Training

43 Min.Ab 12

1. Fall: Motivationstrainer Dieter Segemüller soll die Seminar-Teilnehmerin Isabel bei einer Einzeltherapie begrabscht, belästigt und bedrängt haben. Bittere Wahrheit oder Wunschtraum einer frustrierten Frau? 2. Fall: Der Kronzeuge. Bei seiner Verurteilung droht Bankräuber Harald Globerke dem Zeugen Sven Hagemohn mit dem Tod! Nach seiner Entlassung soll der Schwerverbrecher seine Drohung nun fast in die Tat umgesetzt haben!

SAT.1
