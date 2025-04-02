Richterin Barbara Salesch
Folge 292: Das magische Auge
44 Min.Ab 12
1. Fall: Völlig geschockt erfährt Svenja Heinzen von ihrem Chef, dass sie nackt beim Sex im Internet zu sehen ist! Wer hat heimlich eine Webcam in ihrem Schlafzimmer installiert? 2. Fall: Als Oliver mit seiner neuen Flamme Katja in ein Stundenhotel gehen will, stürzt ein Mann auf Katja zu und beschimpft sie wild. Oliver fackelt nicht lange und schlägt sofort zu!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1