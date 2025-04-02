Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Euro-Freier

SAT.1Staffel 3Folge 297
Der Euro-Freier

Der Euro-FreierJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 297: Der Euro-Freier

43 Min.Ab 12

1. Fall: Mit gefälschten Euroscheinen haut Benjamin Richards im Puff ordentlich auf den Putz. Als er sturzbetrunken an der Bar zusammenbricht, fliegt der Schwindel auf. 2. Fall: Wenn der Chef kocht. In der Restaurantküche setzt es Ohrfeigen für den Azubi Jörg von seinem Chef Dieter Oppel. Warum schlug der bullige Mann so hart auf den Jungen ein?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen