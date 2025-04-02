Richterin Barbara Salesch
Folge 300: Das Kreuzfahrt-Mitbringsel
43 Min.Ab 12
1. Fall: Als Heribert seine Frau mit ihrem Cousin im Wohnzimmer einen heißen Lambada tanzen sieht, schlägt er sofort zu. Ist Heribert einfach nur übermäßig eifersüchtig? 2. Fall: Ein Hauch von Luxus. Evas großer Traum vom echten Pelz zerplatzt wie eine Seifenblase: Als sie das Geschenk zum ersten Mal trägt, bekommt sie Schläge von Brigitte. Ist Evas Mantel wirklich Diebesgut?
