45 Min.Ab 12
1. Fall: Rasend vor Wut schmeißt Gerd Macke seinen Sohn und seine Tochter aus dem Haus. Hat der Vater ein unglaubliches Geheimnis seiner beiden Kinder entdeckt? 2. Fall: Ute Schröder findet ihre Tochter Martina mit aufgeschnittenen Pulsadern. Martinas Vater gibt Ex-Freund Tobias die Schuld am Selbstmord. Aber hat sich das Mädchen wirklich aus Liebeskummer umgebracht?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1