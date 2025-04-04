Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 569
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 569: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Der schlagfertige Lehrer: Völlig unerwartet haut René Adler seinem Schüler Lars vor dem Unterricht mitten ins Gesicht. Warum ist dem sonst so geduldigen Lehrer die Hand ausgerutscht? / Endlich frei: Quälereien und Schläge mussten die beiden Häftlinge Jürgen und Heinz vom Zellenwärter Eduard über sich ergehen lassen. Eduard streitet alles ab.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen