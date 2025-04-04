Richterin Barbara Salesch
Folge 584: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Die verkaufte Seele: Anja wurde von ihrem Pflegevater zu Sexspielen gezwungen. Musste sie wirklich mit den Geschäftspartnern von Hermann schlafen, damit der Umsatz steigt? / Schlimme Finger: Torsten bricht seinem Mithäftling Udo fünf Finger. Hat er sich wirklich gegen eine Attacke des Knastneulings Udo wehren müssen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1