Richterin Barbara Salesch
Folge 591: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Der Kurze: Egon trifft der Schlag, als er gegen den Zaun von Robert Spielmann pinkelt - der ist nämlich unter Strom gesetzt. / Der Party-Albtraum: Der diabeteskranke Peter steht Todesängste aus, als er während einer Party in eine Garage gesperrt wird. Wollte sich seine eifersüchtige Ex-Freundin Susanne an ihm rächen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1