Richterin Barbara Salesch
Folge 595: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Junggesellinnenabschied: Die Hochzeitsträume von Jens werden jäh vom Strip seiner Braut Simone beendet. Als er seine Liebste halbnackt in einer Tabledancebar tanzen sieht, rastet Jens aus! Ich liebe einen Mörder: Mit gezückter Waffe überfällt Annette eine Bank und wird auf der Flucht geschnappt. Hat ihr Freund, der verurteilte Mörder Ralf Nussler, ihre Naivität ausgenutzt und Annette zu dem Überfall gezwungen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1