Folge 604: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Irrfahrt: Mit Gewalt zerrt Dave die schreiende Kerstin aus einem Auto. Wurde sie dort von Harald vergewaltigt oder störte Dave das Liebessspiel einer Prostituierten mit ihrem Freier? / Drogendeal im Frauenknast: Bei einer Razzia im Frauengefängnis findet man Kokain in der Zelle von Doris. Hat man ihr den Stoff untergejubelt oder ist sie wirklich die Chefdealerin im Knast?
