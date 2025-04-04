Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 604
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 604: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Irrfahrt: Mit Gewalt zerrt Dave die schreiende Kerstin aus einem Auto. Wurde sie dort von Harald vergewaltigt oder störte Dave das Liebessspiel einer Prostituierten mit ihrem Freier? / Drogendeal im Frauenknast: Bei einer Razzia im Frauengefängnis findet man Kokain in der Zelle von Doris. Hat man ihr den Stoff untergejubelt oder ist sie wirklich die Chefdealerin im Knast?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen