Folge 607: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Ein tätowiertes, lebendes Schwein und tote Hühner als Puppentheater - das ist das neueste Werk des Künstlers Siegmar Stellmacher. 2. Fall: Fußballstar Mario wird von einem Hardcore-Fan niedergeschlagen. Was brachte Dietmar dazu, das Idol seines Lieblingsvereins so zu misshandeln?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1