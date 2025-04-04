Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 610
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 610: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Wolfgang bestellt sich eine Frau aus dem Katalog! Und so behandelt er sie auch: Sogar zum Sex mit seinem Kumpel soll er die junge Philippinin gezwungen haben! Und: Beim Joggen im Park wird Melanie von hinten brutal niedergeschlagen. Sascha, der Ex-Freund ihres neuen Lovers, wollte die Beziehung nicht kampflos aufgeben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen