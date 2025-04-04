Richterin Barbara Salesch
Folge 622: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Überholmanöver kracht Ben mit seinem getunten Schlitten frontal gegen einen Baum - seine Freundin Vivian stirbt. Warum hat sein Kumpel Halil nicht rechtzeitig gebremst? 2. Fall: Schläge statt Applaus gibt es für Modeschöpfer "Placebo" auf seiner Modenschau. Was hat Boutique-Besitzerin Nicola an der exzentrischen Show gestört?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1